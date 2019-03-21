منتخب قبرص يفوز على سان مارينو بخماسية نظيفة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الاوروبية

فاز منتخب قبرص الأول لكرة القدم على ضيفه سان مارينو بخماسية نظيفة خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب إستاد نيو جي اس بي ستاديوم ضمن منافسات المباراة الإفتتاحية في مشوار الفريقين بدور المجموعات للمجموعة التاسعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الاوربية 2020.

أحرز خماسية قبرص بييروس سوتيريو من ضربتي جزاء في الدقيقتين 19، 23، ويانيس كوسولوس في الدقيقة 26، وجيورجيوس ايفريم في الدقيقة 31، وكونستانتينوس لايفيس في الدقيقة 56.

بهذا الفوز حصل منتخب قبرص على أول ثلاث نقاط له في البطولة ليتساوى مع نظيره كازاخستان في عدد النقاط الذي فاز بدوره على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في نفس المجموعة، إلا أن قبرص متفوقا على كازاخستان بفارق الأهداف، فيما استمر منتخب سان مارينو بدون نقاط.