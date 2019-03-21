الفريق يونس المصري يكرم الأمهات المثاليات بوزارة الطيران

كرم الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، 47 سيدة يمثلن عدد من الأمهات المثاليات بوزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة وعدد من النماذج النسائية المشرفة فى المجتمع، وكذلك محررات شئون الطيران.



جاء ذلك في احتفالية أقيمت بقاعة أوبرا بنادى "إيروسبورت" الرياضى التابع للوزارة، حضرها الطيار سامح الحفنى رئيس سلطة الطيران المدني، والطيار حسن تهامي أمين عام وزارة الطيران المدني، والطيار أحمد جنينه رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، وعدد من القيادات.

