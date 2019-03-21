فنان أمريكي متهم بالتحرش بقاصرات يرغب "بلقاء الأسرة الحاكمة" في دبي

طلب الفنان والمغني الأمريكي آر كيلي المتهم بالتحرش جنسيا بقاصرات من القضاء السماح له بزيارة دبي لإقامة حفلات و"لقاء الأسرة الحاكمة" على حد تعبيره.



ووُجهت إلى كيلي أواخر فبراير الماضي 10 تهم بالتحرش بثلاث قاصرات وامرأة، الأمر الذي ينفيه قطعيا.



وفي طلب مقدم إلى القضاء، ذكر محامي الفنان، ستيفن أي غرينبيرغ، أن كيلي في حاجة إلى الأموال لدفع نفقة الطفل وغيرها.



وأوضح المحامي أن كيلي، قبيل اعتقاله، وقّع عقدا لإقامة 3-5 حفلات في دبي خلال أبريل المقبل، ويطالب القضاء بالسماح له بزيارة الإمارات لتحقيق مسؤولياته بموجب هذا العقد، وكذلك لـ"لقاء العائلة الحاكمة"، دون توضيح ما يقصده المغني بهذه العبارة.



وجاء ذلك على خلفية تساؤلات بشأن استضافة الإمارات في وقت لاحق من الشهر الجاري حفلا لتخليد ذكرى المغني الأمريكي الأسطوري مايكل جاكسون، وسط تصعيد جدل حول تورطه المزعوم بمخالفات جنسية بحق أطفال.



وليست هناك اتفاقية تسليم متهمين بين الولايات المتحدة والإمارات، لكن محامي كيلي قال إن الإمارات لن تخاطر بعلاقاتها الجيدة مع واشنطن من خلال منح ملاذ للمغني المتهم.