فيتنام تطالب الصين بالاعتراف بمسؤوليتها عن غرق مركب صيد ببحر الصين الجنوبي

طلبت فيتنام من الصين اليوم الخميس،الاعتراف بمسؤوليتها عن هجوم مزعوم على قارب صيد فيتنامي أسفر عن غرقه، حسبما أعلنت الحكومة في هانوي في بيان لها.



وتتعلق شكوى فيتنام بحادثة وقعت في 6 مارس الجاري شوهد فيها قارب صيد فيتنامي وهو يغرق في المياه المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.



وكان القارب على مقربة من شعاب ديسكفري المرجانية في سلسلة جزر باراسيل المتنازع عليها عندما هاجمته سفينة صينية بمدافع مياه، وفقا لبيان تم بثه على موقع وزارة الشؤون الخارجية الإلكتروني.



وأثناء محاولته الفرار، جنح القارب ثم غرق وتمكن صيادون فيتناميون آخرون من انقاذ خمسة من الصيادين الذين كانوا على متنه.



وكانت اللجنة الوطنية للبحث والإنقاذ قد أفادت في بادئ الأمر بأن قارب الصيد تعرض لاصطدام، على الرغم من أن هذا لم يرد ذكره في تقرير اليوم الخميس.



وفي اجتماع بين مسؤولي وزارة الخارجية الفيتنامية ونظرائهم من السفارة الصينية في هانوي أمس الأربعاء، طلب الفريق الفيتنامي من الصيني تعويضًا عن القارب المفقود وتوقيع عقوبة على الطاقم الصيني.



ولم يصدر أي تعليق علني من الصين على الحادث واتهمت فيتنام في السنوات الأخيرة السفن الصينية بمهاجمة قوارب الصيد الفيتنامية، مع بعض الحوادث التي تدعمها مقاطع فيديو مأساوية تم بثها

على شبكة الإنترنت.