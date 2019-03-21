القاهرة : الخميس 21 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
07:09 م

طرد حفيد البنا من مؤتمر فرنسى عن العنف ضد المرأة
07:07 م

ابنة «شهيد نيوزيلندا» تهدى وزيرة الهجرة لوحة تخلد ذكرى والدها
06:24 م

راحت بركتها.. دراسة أمريكية: الأيام تطير سريعًا مع التقدم فى العمر

11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
رياضة
الخميس 21/مارس/2019 - 08:51 م

مانشستر يونايتد يرد على برشلونة بـ"التذكرة الأغلى"

مانشستر يونايتد يرد
وكالات
dostor.org/2561371

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي أنه سيرفع قيمة التذاكر المخصصة لجماهير برشلونة القادمة إلى استاد أولد ترافورد عندما يستضيف بطل إسبانيا في ذهاب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم ليقلل تكلفة التذاكر لمشجعيه عند السفر إلى كتالونيا لحضور مباراة الإياب.

وتم إبلاغ يونايتد، الذي خصصت لمشجعيه 4610 تذاكر لمباراة الإياب في كامب نو، من منافسه برشلونة بأن سعر تذكرة مباراة الإياب لمشجعي النادي الإنجليزي سيكون 134 دولارا، فيما اعتبرتها وسائل إعلام بريطانية أغلى تذكرة لمباراة ليونايتد بعيدا عن المباريات النهائية.

وردا على ذلك رفع يونايتد قيمة التذاكر المخصصة لمشجعي برشلونة المتجهين إلى استاد أولد ترافورد لتصل إلى نفس القيمة.

وسيستغل يونايتد الربح الزائد في دعم تذاكر مشجعيه في لقاء الإياب لتتقلص القيمة إلى 75 جنيها إسترلينيا (98.4 دولار)

وقال يونايتد في بيان: "بشكل مشابه لما حدث في مواجهة فالنسيا في دور المجموعات وفي مباراة إشبيلية خارج أرضنا في الموسم الماضي اضطررنا مجددا لاتخاذ القرار الأصعب بتحديد أسعار التذاكر لجماهير برشلونة في أولد ترافورد بنفس القيمة التي حددها برشلونة لنا في مباراة الإياب".

وأضاف: "سنستغل الربح الإضافي في تخفيض سعر التذاكر بقيمة 27 جنيها إسترلينيا لكل مشجع مسافر (إلى برشلونة)".

ويخوض يونايتد مباراة الذهاب في أولد ترافورد يوم العاشر من أبريل، ثم تقام مباراة الإياب في كامب نو يوم 16 من نفس الشهر.

اقرأ أيضًا
منذ اسبوع

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟

منذ أقل من شهر

يوفنتوس يقطع خطوة نحو اللقب الثامن على التوالى

منذ أقل من شهر

مفاجأة.. الأهلى ينهى اتفاقًا لضم كريم بامبو لمدة 5 مواسم

منذ شهر

دعوة ميسى ورونالدو لحضور قرعة «كان 2019» فى منطقة الأهرامات

منذ شهر

بلال جابر..مدرب «جيم» بساق واحدة: فزت بميدليات

منذ أقل من شهرين

الأهلى الجريح يواجه صحوة الإنتاج.. وشكوى من تجاهل لاسارتى آراء مساعديه

الآن

"فيسبوك" يستحوذ على مئات الملايين من كلمات سر مستخدميه

محاولات لتجهيز النقاز قبل مباراة القمة.. ومخاوف من وقف جنش

أول رد لشيرين عبد الوهاب بعد بلاغ اتهامها بالإساءة لمصر

تفاصيل اجتماع مدبولي مع المحافظين

ads
الأكثر قراءة

أب يتجرد من إنسانيته.. ويبيع طفلته لسبب "مشين"

إنذار لنقيب الموسيقيين لوقف شيرين عبدالوهاب عن الغناء نهائيًا

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

أول رد لشيرين عبد الوهاب بعد بلاغ اتهامها بالإساءة لمصر

ألبومات الصور

"تعليم الإسكندرية" يحصد المركز الأول جمهوريًا في التحدث بالفصحى

بالصور.. حي الجمرك يُزيل أجزاء خطرة من عقار قديم بالإسكندرية

"دور الإعلام في التنمية الزراعية" ندوة تثقيفية بزراعة المنيا (صور)

"أوقاف الإسكندرية" تكرم المتميزين في العمل الدعوي والإداري (صور)

رياضة

ملعب جديد وزيادة الجوائز المالية لفرنسا المفتوحة للتنس

منتخب قبرص يفوز على سان مارينو بخماسية نظيفة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الاوروبية

مانشستر يونايتد يرد على برشلونة بـ"التذكرة الأغلى"

نجم الساعة

ابن بلد.. جودة عبدالخالق: عملت فى رعي الأغنام.. واتجهت من دراسة الأدب إلى الاقتصاد عشان المجموع

الأكثر قراءة

أب يتجرد من إنسانيته.. ويبيع طفلته لسبب "مشين"

إنذار لنقيب الموسيقيين لوقف شيرين عبدالوهاب عن الغناء نهائيًا

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

أول رد لشيرين عبد الوهاب بعد بلاغ اتهامها بالإساءة لمصر

كشكول

لطلاب العلمي الأزهري.. مراجعة مادة النحو في 12 ورقة

تعليم سوهاج: تسليم شرائح التابلت حتى السابعة مساءًا تيسيرًا على الطلاب

رحلة توعوية لطلاب بنى سويف الأزهرية للحفاظ على المياه

دمياط الأزهرية تعلن أسماء أوائل الطلبة فى مسابقة المنطقة

«مرتجي» تكشف لـ"كشكول" استعداد شمال سيناء للامتحان الإلكتروني

الأمصار

لاعب ميلان يفوز بالرقم 10 في منتخب البرازيل

91 قتيلا حصيلة ضحايا غرق عبارة نهر دجلة حتى الآن

النواب الليبي: نرحب بمبادرات جمع الشتات وإنهاء الانقسام

بومبيو: مليشيا حزب الله تمثل خطرا كبيرا على لبنان

ترامب يلمح إلى الاعتراف بسيادة إسرائيل على الجولان المحتلة

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

من أجل سلامتهم.. سيارة جديدة تعصي أوامر السائقين

قطط آكلة للقطط.. تقرير يتهم أميركا بـ"المحظور"

4 أسرار مالية لا يريد الأغنياء أن يعرفها أحد

مباريات
الصحة

دراسة تحذر: شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎