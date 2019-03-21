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الخميس 21/مارس/2019 - 08:46 م

ميك شوماخر فخور بمقارنته مع والده

ميك شوماخر فخور
ميك شوماخر فخور بمقارنته مع والده
وكالات
dostor.org/2561368

عبر ميك شوماخر عن سعادته وفخره بمقارنة الناس له بوالده مايكل في وقت يستعد لخوض سباقه الأول في فورمولا 2 في البحرين الأسبوع المقبل.

وتبع ميك خطوات والده الأسطورة بالانضمام إلى أكاديمية فيراري المنافس في بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات.

وسينافس السائق الألماني، البالغ عمره 19 عاما والذي نال والده خمسة من ألقابه القياسية السبعة في فورمولا 1 مع فيراري، في فورمولا 2 في العام الحالي بعد حصد لقب فورمولا 3 الأوروبية في
2018.

وقال ميك في فيديو بثه فريقه بريما الذي فاز بلقب فورمولا 2 في 2017 مع سائق فيراري الحالي شارل لوكلير "عندما يقارنني الناس بوالدي لا أشعر بأي مشكلة. الأمر بسيط".

وتابع "مقارنتي بأفضل سائق في تاريخ فورمولا 1 هدف أرغب في تحقيقه وعندما يرتبط الأمر بوالدي ومثلي الأعلى فانه يحمل مذاقا خاصا جداأشعر بالفخر الشديد عندما تتم مقارنتي به لانه يدفعني لمزيد من
التعلم والتطور".

ولم يظهر مايكل شوماخر (50 عاما) علنا منذ تعرضه لإصابة خطيرة في الرأس في حادث تزلج في فرنسا في 2013.

وانضم السائق الألماني الكبير إلى فيراري في 1996 بعد حصده أول لقبين مع بنيتون ثم نال خمسة ألقاب متتالية بين 2000 و2004 مع الفريق الأقدم والأكثر نجاحا في تاريخ فورمولا 1 قبل الاعتزال في نهاية 2006 بعد الفوز في 91 سباقا وهو رقم قياسي.

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