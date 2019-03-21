البطران: قرار السيسي بشأن "المعاشات" دليل على حرصه بإصلاح المنظومة

أكدت الدكتورة مي البطران، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بسحب استشكال الحكومة على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة بأصحاب المعاشات وعرض الأمر على الجمعية العمومية بمجلس الدولة لاستطلاع الرأي في بيان التسوية وفقا لمنطوق الحكم، يعد احترام لدولة القانون، وانحياز كامل من الرئيس إلى صف أصحاب المعاشات والمواطنين البسطاء.



ووجهت «البطران» التحية للرئيس السيسي على هذا القرار الشامخ، وشعوره بأبناء وطنه وما يعانون منه في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، مطالبة كافة المسئولين بالدولة أن يتخذوا رؤية الرئيس السيسي في احترام أحكام القضاء والقانون.



وأشارت وكيل لجنة الاتصالات إلى أن الرئيس السيسي يهتم دائما بإصلاح منظومة الأجور والمعاشات، وحرصه الدائم على توفير حياة كريمة لأبناء وطنه.