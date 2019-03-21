الكرملين يتهم واشنطن بتصعيد حدة التوتر بتحليق مقاتلات أمريكية قرب الحدود الروسية

اتهم الكرملين، اليوم الخميس، الولايات المتحدة بتصعيد حدة التوتر من خلال قيام مقاتلات أمريكية من طراز " بي 52 " القادرة على حمل رؤوس نووية بالتحليق مؤخرا فوق بحر البلطيق بالقرب من الحدود الروسية.

وذكر راديو صوت أمريكا في نشرته باللغة الإنجليزية، أن ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أوضح أن هذه الإجراءات الأمريكية لن تسهم في تعزيز مناخ الأمن والاستقرار في المنطقة المتاخمة بشكل مباشر مع الحدود الروسية.

وكانت السفارة الأمريكية في بولندا أوضحت في بيان أصدرته بهذا الصدد، أن مقاتلات أمريكية من طراز " بي 52 " شاركت أمس الأربعاء في مهمة تدريبية بين ليتوانيا وبولندا في إطار عمليات حلف الأطلنطي.

وأضافت السفارة الأمريكية:" أن تنفيذ عمليات جوية انطلاقا من القواعد المتقدمة يؤدى إلى تعزيز قدرات الدفاع الجماعي، كما يبث أيضا الشعور بالطمأنينة في نفوس الشركاء والحلفاء ".