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الجمعة 22/مارس/2019 - 02:12 ص

بالصور.. إحباط محاولتى تهريب عملات أثرية ومستلزمات طبية

بالصور.. إحباط محاولتى
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2561364

تمكن رجال جمارك مطار برج العرب برئاسة محمود فرغلى مدير عام الموانئ الجوية بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالمطار من ضبط محاولتى تهريب عدد من العملات المعدنية الأثرية وكمية من أدوات ومستلزمات طب وجراحة الأسنان بالمخالفة لقانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة شركة الخطوط التركية رقم 696 القادمة من اسطنبول اشتبه هشام عقل، رئيس الوردية في الراكب المصري "ح.أ.م"، ومعه 2 حقيبه وبدا عليه القلق والارتباك.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" قرر تشكيل لجنة جمركية، تبين وجود 308 وحدات غرس أسنان و67 دعامة غرس أسنان و90 غطاء ذراع أسنان سفلية و239 قطعة أدوات لزوم غرس الأسنان مخفاه بين طيات الملابس بحقيبتيه، بلغت التعويضات المستحقة 486 ألف و700 جنيه.

وفى نفس في الراكب السويدى "H. Y" ومعه حقيب هاند باج وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY" بمعرفة بسام السيد، مأمور الفحص، ومحمد توفيق، رئيس قسم الفحص تبين وجود أجسام معدنية معتمة.

وتم تشكيل لجنة جمركية بنفس الوردية لتفتيش أمتعته فتبين وجود كمية من العملات المعدنية القديمة.

وبالعرض على الوحدة الأثرية بالمطار أفادت بوجود 10 قطع من معدن النحاس مختلفة الأحجام والأشكال والفئات والتواريخ ترجع لعصر الملكة فيكتوريا والملك جورج الخامس وتخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاتة ويتم مصادرتها لصالح وزارة الآثار، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.

بالصور.. إحباط محاولتى تهريب عملات أثرية ومستلزمات طبية
بالصور.. إحباط محاولتى تهريب عملات أثرية ومستلزمات طبية
بالصور.. إحباط محاولتى تهريب عملات أثرية ومستلزمات طبية
بالصور.. إحباط محاولتى تهريب عملات أثرية ومستلزمات طبية
بالصور.. إحباط محاولتى تهريب عملات أثرية ومستلزمات طبية
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