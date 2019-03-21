لافروف: تصرفات الناتو تنتهك مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة

وصف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اليوم الخميس تصرفات حلف شمال الأطلسي (ناتو) القريبة من حدود روسيا بأنها تنتهك مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة.

وقال لافروف - في كلمة له في برلمان سان مارينو نقلتها وكالة أنباء تاس الروسية - إنه "ليس سرا أن الوضع في قارتنا المشتركة ما زال معقدا، ونرى أن السياسة المستمرة تهدف إلى تصعيد الأنشطة العسكرية والسياسية لحلف الناتو وتقريب البنية التحتية العسكرية للحلف من حدود روسيا".

وأضاف: "نلاحظ انتهاكات مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة على الرغم من حقيقة أن الالتزامات بعدم تعزيز أمن الفرد على حساب الآخرين قد تم تكريسها في وثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس الناتو وروسيا التي تمت الموافقة عليها بالإجماع على أعلى المستويات".