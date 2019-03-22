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الجمعة 22/مارس/2019 - 05:25 ص

السبت.. السيمفونى يحتفى بالألمانى برامز فى الأوبرا

السبت.. السيمفونى
السبت.. السيمفونى يحتفى بالألمانى برامز فى الأوبرا
حسن أمين
dostor.org/2561355

يحتفى أوركسترا القاهرة السيمفونى بالمؤلف الموسيقى الألمانى يوهان برامز، خلال الحفل المقام بقيادة المايسترو مينا ذكرى، ومشاركة العازفين حسام شاكر وعبادة أحمد (فيولينة) والكرواتية زيتا فارجا (تشيللو)، وذلك فى الثامنة مساء السبت الموافق 23 مارس على المسرح الكبير، حيث يتضمن البرنامج كونشيرتو الفيولينة والأوركسترا وكونشيرتو ثنائى الفيولينة.

يذكر أن الموسيقار الألماني يوهان برامز، ولد عام 1833 وتعلم الموسيقى على يد والده الذي كان عازفا للبيانو، ثم درس نظريات وعلوم الموسيقى مع أعمال بيتهوفن التي تأثر بها كثيرًا لدرجة أن النقاد أطلقوا على سيمفونيته الأولى العاشرة لبيتهوفن نتيجة طغيان أسلوب بيتهوفن عليها، بعدها انطلق برامز ليضع بصمات واضحة في تاريخ الموسيقى الكلاسيكية وحصل على الدكتوراة الفخرية من جامعة برسلاو ببولندا، كما تم تكريمه بمنحة وسام الاستحقاق للفنون والعلوم، وتوفي عام 1897 تاركا مجموعة من المؤلفات في مختلف القوالب الموسيقية الكلاسيكية.

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