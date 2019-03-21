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فن
الخميس 21/مارس/2019 - 08:37 م

عمل سينمائي جديد يجمع بين ليوناردو دي كابريو وبراد بيت

ليوناردو دي كابريو
ليوناردو دي كابريو وبراد بيت
وكالات
dostor.org/2561354

طرحت شركة "كولومبيا" الأمريكية، أول إعلان ترويجي لفيلم "Once Upon a Time in Hollywood"، من بطولة نجمي هوليوود، ليوناردو دي كابريو وبراد بيت.

ويحظى الفيلم باهتمام عالمي، لكونه يشهد على أول لقاء سينمائي بين ليونارد دي كابريو وبراد بيت.

وتدور أحداث الفيلم المنتظر في عام 1969، وقصته حول السفاح الأمريكي تشارلز مانسون، ويلعب فيه دي كابريو دور نجم تلفزيوني سابق "ريك دالتون"، أما بيت فدوره الممثل البديل لهذا النجم "كليف بوث"، حسب "رويترز".

ومن مفاجآت الإعلان، ظهور أسطورة الفنون القتالية، الصيني الأصل الراحل، بروس لي، وهو يجري تدريبات مع براد بيت، قبل تصويره لأحد المشاهد السينمائية.

وأشار مخرج الفيلم، كوينتن تارانتينو، في الإعلان الترويجي، إلى العمل بأنه تاسع أفلام، بعدما صرح سابقا أنه سيعتزل الإخراج السينمائي بعد طرحه لعشرة أفلام.

وسيطرح فيلم "Once Upon a Time in Hollywood"، في دور العرض السينمائية في 26 يوليو المقبل.

وتشارك الممثلة الأمريكية، مارجوت روبي، في بطولة الفيلم، بتجسيدها لشخصية الممثلة الراحلة، شارون تيت، التي تعد أبرز ضحايا السفاح تشارلز مانسون.

ويعود ليوناردو دي كابريو بالفيلم إلى شاشة السينما، بعد غياب، منذ آخر أفلامه "The Revenant" في 2016، الذي حاز عنه على جائزة أوسكار أفضل ممثل رئيسي.

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