توقف قطار سريع بألمانيا بعد العثور على طرد مريب داخله

توقف قطار سريع على قضبان منطقة حرة، بالقرب من مدينة روتفايل الألمانية الواقعة بولاية بادن فيرتمبيرج جنوب غربي البلاد بعد العثور على طرد مريب داخله.



وقال متحدث باسم السكك الحديدية بشتوتجارت عاصمة الولاية إن أحد المرافقين الأمنيين للقطار اكتشف الطرد اليوم الخميس في الساعة الواحدة وعشرين دقيقة.



وأخلت السلطات القطار من الركاب البالغ عددهم 170 شخصا، وتم نقلهم إلى المحطة التالية باستخدام الحافلات.



وأوضح متحدث باسم الشرطة الاتحادية مساء اليوم الخميس أنه بعد عدة ساعات من الفحص تبين أن الطرد "غير خطير".



وتم تشغيل المسافة التي كانت أغلقت من السكك الحديدية عند السادسة مساء، وتوجه القطار إلى مدينة شتوتجارت.



وأضافت الشرطة أن بطاقة الطرد كانت مكتوبة بصورة أدت إلى أن يقوم موظف الأمن المرافق للقطار بسحب سكينة التوقف على الفور.



وتوقف القطار بصورة سلسة أتاحت لركابه النزول والسير على الأقدام إلى أحد مزارع الفلاحين القريبة، حيث استقلوا حافلتين إلى المحطة التالية في مدينة أوبر دورف وتكملة رحلتهم.



وطلبت هيئة السكك الحديدية من الشرطة الاتحادية إمدادها بالكلاب المدربة على اكتشاف المواد المتفجرة، كما طلبت مختصين في إبطال مفعول القنابل لفحص الطرد.



كان القطار يتجه من بحيرة بودنزيه إلى مدينة شتوتجارت جنوب غربي المانيا.