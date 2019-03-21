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الخميس 21/مارس/2019 - 08:33 م

لوكا مودريتش أفضل رياضي في 2018

الدولي الكرواتي لوكا
الدولي الكرواتي لوكا مودريتش
وكالات
dostor.org/2561351

نال الدولي الكرواتي لوكا مودريتش نجم ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، جائزة أفضل رياضي لعام 2018، المقدمة من الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية "AIPS".

وحصل لوكا مودريتش على 419 نقطة، متفوقا على نجمي التنس، المصنف الأول عالميا الصربي نوفاك دجوكوفيتش (337 نقطة)، والمصنف السابع السويسري روجير فيدرر (290)، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

ونشر الاتحاد صورة للنجم الكرواتي مع الجائزة وعلق عليها "لوكا مودريتش أفضل رياضي لهذا العام، بعد استطلاع الرأي الذي قام به الاتحاد".

وقام الأمين العام للاتحاد الدولي للصحافة بتسليم الجائزة للوكا مودريتش في كرواتيا، الذي يستعد مع منتخب بلاده لمواجهة ضيفه أذربيجان في وقت لاحق من اليوم، ضمن تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020"

وواصل مودريتش احتكاره للألقاب الفردية في العام 2018، حيث كان قد حصل على جائزة الكرة الذهبية المقدمة من مجلة "فرانس فوتبول"، والاتحاد الدولي كأفضل لاعب في العالم، ليصبح أول لاعب في تاريخ بلاده ينال هذه الجائزة.

كما حصد النجم الكرواتي الفائز مع ريال مدريد بلقب دوري أبطال أوروبا، لقب أفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"، بعد أن قاد منتخب بلاده إلى المباراة النهائية للمونديال.

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