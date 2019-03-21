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الخميس 21/مارس/2019 - 08:31 م

تراجع عدد طلبات إعانة البطالة في أمريكا خلال الأسبوع الماضي بأكثر من التوقعات

تراجع عدد طلبات إعانة
وكالات
dostor.org/2561350

تراجع عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع المنتهي في 16مارس الحالي بأكثر من التوقعات.

وأشار تقرير وزارة العمل الأمريكية، الصادر اليوم الخميس، إلى أن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة لأول مرة، بلغ خلال الأسبوع الماضي 221 ألف طلب، بتراجع قدره 9000 طلب عن الأسبوع السابق عليه، وفقا للبيانات المعدلة، حيث كان 230 ألف طلب.

كان المحللون يتوقعون تراجع عدد الطلبات في الأسبوع الماضي، إلى 225 ألف طلب فقط، مقابل 229 ألف طلب في الأسبوع السابق وفقا للبيانات الأولية.

في الوقت نفسه، ذكرت وزارة العمل الأمريكية أن متوسط عدد الطلبات الأسبوعي، خلال الأسابيع الأربعة الماضية الأقل تقلبا، ارتفع إلى 225 ألف طلبا، بزيادة قدرها 1000 عن الأسبوع السابق، حيث كان المتوسط 224 ألف طلب وفقا للبيانات الأولية.

وأضافت وزارة العمل الأمريكية أن عدد طلبات إعانة البطالة المستمرة، تراجع بواقع 27 ألف طلب ليصل إلى 1.750 مليون طلب، في الأسبوع المنتهي في 9 مارس الحالي.

ارتفع متوسط عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة المستمرة خلال الأسابيع الأربعة الماضية إلى مليون و772.5 ألف طلبا بارتفاع قدره 6000 طلب عن الأسبوع السابق، حيث كان مليون و766.5 ألف طلب وفقا للبيانات المعدلة.

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