لافروف: روسيا ستعتمد في تقييمها للانتخابات الرئاسية الأوكرانية على النتائج

أعلن وزير الخارجية الروسية سيرجي لافروف، اليوم الخميس، أن موسكو سوف تبحث نتائج الانتخابات الرئاسية الأوكرانية ؛ ومن ثم ستقيمها التقييم الحقيقي لها، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مع وزير الشؤون الخارجية في سان مارينو نيكولا رينزي.

وقال لافروف، في تصريحاته الخاصة إلى وكالة أنباء (تاس) الروسية:"بالنسبة لتقييمنا لنتائج العملية الانتخابية في أوكرانيا، إننا سنبحث النتائج ونقيمها التقييم الحقيقي لها".

وفي سياق منفصل، وصف لافروف أفعال حلف شمال الأطلسي "الناتو" بالقرب من حدود روسيا بأنها انتهاكًا لمبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة على خلفية تعزيز النشاط العسكري للناتو وواشنطن على حدود روسيا.

وأوضح:"ليس سرًا أن الوضع في قارتنا المشتركة يستمر في التعقيد، حيث نشاهد السياسة الجارية، التي تهدف إلى تكثيف الأنشطة العسكرية والسياسية لحلف الناتو، وتقريب البنية التحتية العسكرية للحلف من الحدود الروسية".

وأكد:"لقد رصدنا انتهاكات ضد مبدأ عدم تجزئة الأمن على الرغم من أن النصوص التي تلزم بعدم تعزيز أمن الفرد على حساب الآخرين، التي تم الاتفاق عليها في وثائق منظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس الناتو-روسيا التي تمت الموافقة عليها بالإجماع".