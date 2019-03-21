محافظة الجيزة: إجراء صيانة للفواصل العرضية بمحور 26 يوليو لرفع كفاءته

أعلنت محافظة الجيزة قيام مديرية الطرق بالمحافظة بإجراء أعمال صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمحور 26 يوليو بنطاق المحافظة، وذلك لرفع كفاءة الكوبري وتسهيل حركة سير السيارات، مما يضطرها إلى غلق مطلع محور 26 يوليو للاتجاه القادم من شارع السودان بشكل جزئي وغلق منزل محور 26 يوليو المؤدى إلى ميدان لبنان بشكل جزئي أيضًا وذلك اعتبارا من الساعة 12 صباح غد الجمعة وحتى الساعة 5 صباح الأحد المقبل، دون تعطيل لحركة المرور.



وذكرت المحافظة - في بيان اليوم - أنه تم اتخاذ كافة التدابير لتسهيل حركة المارة والسيارات بمحيط منطقة الأعمال عن طريق نشر اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية لمساعدة قائدي المركبات في الاتجاهات الجديدة.



وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين إتباع إرشادات رجال المرور لتلافي أي ازدحام خلال فترة الأعمال.