كوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي يبحثان الملف النووي الكوري الشمالي

بحث المبعوث النووي الكوري الجنوبي لي دو - هوون مع مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي فيدريكا موجريني، سُبل تحقيق نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية، وذلك على هامش زيارته الجارية إلى بروكسل.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أن الجانبين تشاركا الرأي بشأن ضرورة حفاظ المجتمع الدولي على زخم الحوار الذي اللاحق بالقمة الثانية بين واشنطن وبيونج يانج، إلى جانب حث كوريا الشمالية على بذل الجهود من أجل تحقيق تقدم ملحوظ في قضية نزع السلاح النووي بالكامل من أراضيها، حسبما نقلت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية.

وأضافت أن المسؤولين اتفقا على تحقيق تنسيق وثيق مع المجتمع الدولي والولايات المتحدة، مُشيرة إلى أن لي عقد مؤتمرًا صحفيًا خلف الأبواب المغلقة حول الوضع الراهن في شبه الجزيرة الكورية والسياسة التي تتبعها الحكومة الكورية الشمالية داخل اللجنة السياسية والأمنية للاتحاد الأوروبي.

وشدد المبعوث النووي على ضرورة استكمال الحوار بين واشنطن وبيونج يانج في أقرب وقت ممكن خاصة في أعقاب انتهاء محادثات قمة هانوي بين البلدين دون التوصل إلى اتفاق، مُطالبًا بالدور البناء للاتحاد الأوروبي في عملية نزع السلاح النووي، وإرساء السلام في شبه الجزيرة الكورية.

ولفتت الخارجية الكورية الجنوبية إلى أن لي من المقرر أن يجتمع مع نائبة منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي هيلجا شميد اليوم؛ للتباحث بشأن الملف الكوي الشمالي.

وتأتي زيارة لي إلى بروكسل في ظل المخاوف المتزايدة بشأن الركود الذي يواجه عملية نزع السلاح النووي خاصة بعد انتهاء قمة هانوي دون اتفاق.