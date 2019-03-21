مبعوث أممي يدعو إلى تعاون أكبر للتعامل مع التغيرات المناخية

دعا المبعوث الأمم المتحدة المَعني بتغير المناخ لويس ألفونسو دي ألبا إلى تعاون أكبر بين البلدان المتقدمة والنامية؛ للتعامل بفاعلية مع خطر تغير المناخ وتقليل آثاره إلى أدنى مستوى.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، اليوم الخميس، عن المبعوث الأممي قوله إن إعصار إيداي الذي ضرب بعض دول الجنوب الأفريقي يُعد تذكيرًا بضرورة مضاعفة الجهود للتعامل مع التغيرات المناخية.

وحث دي ألبا دول العالم على مواصلة العمل من أجل خفض انبعاثات الغازات الضارة.

وحذر خبراء من أن القوة المُدمرة للعواصف من المُرجح أن تزداد مستقبلًا مع ارتفاع درجات الحرارة حول العالم.

يذكر أن الإعصار "إيداي" تسبب في تشريد أكثر من 600 ألف شخص جنوب موزمبيق، فيما رصدت الأمم المتحدة نحو عشرين مليون دولار من صندوق الطوارئ المركزي لصالح المتضررين من الإعصار الذي ضرب أيضًا زيمبابوي ومالاوي.