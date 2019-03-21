الولايات المتحدة: نأسف لفشل إدارتنا السابقة في مواجهة حزب الله

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن أسفه لتساهل الإدارات الأمريكية السابقة في كبح جماح حزب الله اللبناني.



وقال بومبيو في تصريحات له اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لم تفشل في تحدي نفوذ إيران في العراق وسوريا واليمن، وذلك وفقا لقناة "العربية".



وأوضح الوزير الأمريكي أن إبقاء الولايات المتحدة جنودها في سوريا يهدف لمحاربة تنظيم داعش والتنظيمات الإرهابية الأخرى.



وأكد بومبيو أن معظم الصواريخ الإيرانية تطورت بعد توقيع الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما للاتفاق النووي.



وفيما يتعلق باليمن أكد بومبيو أن جماعة الحوثيين لا يعملون إلا بإيعاز من المرشد الإيراني علي خامنئي ورئيس فيلق القدس قاسم سليماني، مشيرا إلى أن الحوثيين عليهم أن يعرفوا أنهم لن ينتصروا.



وأوضح الوزير الأمريكي ان الضغط على إيران سيجبر الحوثيين على الالتزام باتفاق السويد الخير الموقع بين الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي.



وزار بومبيو لبنان اليوم ضمن جولة له لدول المنطقة شملت الكويت ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

