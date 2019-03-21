شكري يؤكد أهمية دور الخارجية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري

أكد وزير الخارجية سامح شكري أهمية دور الخارجية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها الوزير اليوم الخميس خلال الاحتفال الذي ‎نظمته وزارة الخارجية احتفالًا بمناسبة ذكرى يوم الدبلوماسية المصرية، بمشاركة وزير الخارجية، وحضور أعضاء السلك الدبلوماسي المصري، وذلك بمقر وزارة الخارجية.



وصرح المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري ألقى كلمة خلال الاحتفال أكد فيها عراقة مدرسة الدبلوماسية المصرية، وما تمثله من خط الدفاع الخارجي عن مُقدرات وعِزّة هذا الوطن، مُشيرًا إلى الدور الذي تلعبه وزارة الخارجية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري واختياراته في مواجهة كُل من تُسول له نفسه التلاعب بثوابت الوطن؛ وكذا في مواجهة التحديات ومنها خطر الإرهاب والفكر المُتطرف، وخاصةً في ظل سيولة الأوضاع الإقليمية؛ بالإضافة إلى حشد الدعم الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للدولة المصرية، وما تحقق من مُعدلات إنجاز غير مسبوقة بشهادة العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.



‎ وأضاف المُتحدث باسم الخارجية، أن شكري قد دعا العضوات والأعضاء الدبلوماسيين للاستمرار في تعظيم أدواتهم وتنمية مهاراتهم وبذل المزيد من أجل رفعة هذا الوطن.



وكرم وزير الخارجية عددا من قُدامى السُفراء على إسهاماتهم المهنية طيلة فترة عملهم الدبلوماسي، فضلًا عن عدد من المتميزين من الدبلوماسيات والدبلوماسيين العاملين بمختلف قطاعات وزارة الخارجية.