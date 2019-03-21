الزراعة: توفير 3 ملايين جرعة لقاح للتصدي للحمى القلاعية خلال الربيع

أكد الدكتور خالد موسى مدير الطب الوقائي بالهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أنه تم توفير ٣ ملايين جرعة لقاح للتصدي للحمى القلاعية، خلال فصل الربيع والتي تنشط بها حركة الأتربة والرياح وعدم استقرار درجات الحرارة.



وقال "موسى" لـ"الدسور"، أن الحملة تمكنت من السيطرة على الحيوانات المصابة، ومنع اختلاطها بالحيوانات السليمة حتى لا تنقل العدوى.



وأشار إلى أنه تم تخصيص خط ساخن ١٩٥٦١ لتلقي شكاوي المربين، وتم التفاعل معهم مباشرا فور البلاغ عن حالات الإصابة، لافتا إلى وجود لجان بيطرية ثابتة داخل أكبر الأسواق للتأكد من تحصين الحيوانات بالإضافة إلى عدد كبير من اللجان المتحركة.