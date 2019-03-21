رئيس الحكومة التونسية يبحث أوجه الشراكة الثنائية مع منظمة السياحة العالمية

بحث رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، مع الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولو ليكاشيفيلي، أوجه الشراكة الثنائيّة بين تونس والمنظمة.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالميّة - فى تصريح نقله بيان رئاسة الحكومة التونسية -أن اللقاء مع الشاهد كان مثمرا، مؤكّدا أنّ تونس وجهة سياحية آمنة بما تتسم به من مزايا هامّة، ورؤية واضحة كفيلة بكسب ثقة السائح والمستثمر.

وأشاد الأمين العام للمنظمة بالمناخ التنظيمي واللوجستي لتونس للنهوض بقطاع السياحة وتطوير أدائه، موضحا أنّ زيارته الحالية تأتي في إطار تشجيع السياحة التونسية التي تبقى محرّكا أساسيّا للاقتصاد.