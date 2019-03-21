أول تعليق لنتنياهو على اعتراف ترامب بسيطرة إسرائيل على الجولان السوري

توجه رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بالشكر إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لاعترافه بسيادة دولة الاحتلال على هضبة الجولان السورية المحتلة.



وقال نتنياهو في تصريح له مساء اليوم "في الوقت لذي تسعى فيه إيران لاستخدام سوريا كقاعدة لتدمير إسرائيل، الرئيس ترامب يعترف بجرأة بالسيادة الإسرائيلية على الجولان".



وأضاف رئيس وزراء الاحتلال "شكرا أيها الرئيس ترامب".



وأعلن ترامب، في وقت سابق اليوم أنه حان الوقت بعد 52 عاما للاعتراف بسيادة دولة الاحتلال على هضبة الجولان المحتلة.



وقال "ترامب" إن اعتراف الولايات المتاحدة بسيادة إسرائيل على الجولان له أهمية استراتيجية وأمنية لدولة الاحتلال.



