كازاخستان تفوز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في التصفيات المؤهلة لـ "يورو 2020"

فاز منتخب كازاخستان الأول لكرة القدم على ضيفه المنتخب الاسكتلندي بثلاثية نظيفة، خلال اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الخميس على ملعب "أستانا أرينا"، في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة التاسعة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".

أحرز ثلاثية كازاخستان كل من يوري بيرتسوك في الدقيقة 6، ويان فوجوروفسكي في الدقيقة 10، وباختيور زايندينوف في الدقيقة 51.

وبهذا الفوز، حصل منتخب كازاخستان على أول ثلاث نقاط له في المجموعة.. فيما استمر نظيره الاسكتلندي بدون نقاط.