القبض على رئيس البرازيل السابق ضمن تحقيقات مكافحة الفساد

ذكرت قناة "فرانس 24" الإخبارية الأمريكية، أن الشرطة البرازيلية ألقت القبض على الرئيس السابق للبلاد ميشال تامر.

وأوضحت القناة -في نبأ عاجل اليوم الخميس- أن القبض على تامر يأتي ضمن جزء من تحقيقات مكافحة الفساد.

كان القاضي البرازيلي مارسيلو بريتاس أصدر مذكرة توقيف بحق الرئيس البرازيلي السابق ميشيل تامر، الذي يجرى التحقيق معه في قضايا فساد، حيث يشرف القاضي على جزء من تحقيقات فساد مختلفة تتضمن رشاوى لسياسيين ومسؤولين حكوميين.

يشار إلى أن الرئيس البرازيلي السابق تولى رئاسة البرازيل بين عامي 2016 و2018، بعد عزل الرئيسة السابقة ديلما روسيف.