ولي عهد أبو ظبي يبحث مع وزير الدفاع الصيني تعزيز التعاون العسكري

بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، اليوم الخميس، مع مستشار الدولة وزير الدفاع الصيني الفريق أول وي فنج خه، سبل تعزيز علاقات التعاون والعمل المشترك بين البلدين خاصة في المجال العسكرية.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات وام أن الجانبين استعرضا عددا من القضايا والمستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية وتبادلا وجهات النظر بشأنها.

وأشاد ولي عهد أبو ظبي ووزير الدفاع الصيني بمستوى التعاون والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع البلدين وشعبيهما في مختلف الجوانب، مؤكدين الحرص المشترك على استمرار تطويرها وتنميتها؛ بما يخدم مصالحهما المتبادلة.