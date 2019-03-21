الرئيس العراقي يتوعد بمحاسبة المتسببين بحادث عبارة الموصل

تقدم رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، بالعزاء لأسر ضحايا حادثة غرق العبارة في الموصل، متوعدا المتسببين بمحاسبة عسيرة.

وقالت الرئاسة في بيان نقلته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن رئيس الجمهورية برهم صالح يعزي بضحايا فاجعة غرق العبارة في الموصل.

وأضافت الرئاسة في بيانها، أن رئيس الجمهورية تتوعد المتسببين بمحاسبة عسيرة.

يذكر وزارة الداخلية العراقية، قد أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع عدد ضحايا العبارة في الموصل إلى 71 شخصا، مؤكدة إنقاذ 55 شخصا بينهم أطفال.