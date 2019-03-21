محمد الباز يكتب: نقلي.. السفير سعودي والمزاج مصري

حجم الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة هو الأكبر بين السعودية ومصر، وذلك فى كل الجوانب السياسية والثقافية والعسكرية والصحية.



هناك دراسات تتعلق بمشروع الجسر بين مصر والسعودية، وتعمل جميع القطاعات خلال السنوات الماضية على قدم وساق للافتتاح عام ٢٠٣٠ كما هو مقرر، وسيكون فاتحة خير ليس على مصر والسعودية فقط ولكن على المنطقة بأسرها.



هناك تحالف رباعى بين «المملكة والإمارات ومصر والبحرين» يقاطع قطر ويواجه الإرهاب بشكل شامل ويتصدى للسموم التى تبثها قناتها «الجزيرة»، وهناك تنسيق يومى، وعند أى تطورات أو مستجدات فى هذا الموضوع يلتقى وزراء خارجية الدول الأربع، وأكبر دليل على استمرار المقاطعة وموقف الرباعى من قطر، أن هناك تصريحًا قبل يومين لوزير الخارجية العمانى يقول فيه: لا أرى حلًا قريبًا للأزمة.



المملكة لديها خطة متكاملة لمواجهة محاولات استقطاب الشباب السعودى إلى الفكر المتطرف، وبدأنا بالتعليم والتنقيب فى المناهج واختيار المدرسين ومتابعة المنابر فى المساجد، مثلما حدث فى مصر بتوجيه تجديد الخطاب الدينى، ولا ننسى أهمية دور الإعلام فى توجيه الشباب وأثر القلم الصحفى فى ذلك.





نقلى: قطر كانت ولا تزال ترعى الإرهاب وتدعمه والسعودية لن تتراجع عن موقفها من الدوحة

السفير: كنا متأخرين عن العالم ٥٠ عامًا كاملة والآن كل شىء يتغير وهناك نهضة شاملة









لم تكن جلسة تعارف، كنت وعدد من الصحفيين والكتّاب والمفكرين قد تعرفنا على السفير السعودى فى القاهرة، أسامة نقلى، فى مقر إقامته فى القاهرة.. لكنها كانت كما قال هو: جلسة تقدير.

لكن قبل أن أصطحبك إلى ما جرى فى هذه الجلسة، توقف معى قليلًا عند من كان ضيفنا وكنا ضيوفه، فقد جرى اللقاء فى المجلس الأعلى للإعلام، ليتحول «نقلى» فى لحظة واحدة من ضيف إلى صاحب بيت، محمولًا على مساحات من الود والكرم المصرية التى أبداها أستاذنا الكبير مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس.



لن يكون غريبًا أن أقول لك إننا أمام متحدث لبق.

اللباقة ليست فقط فى أن تسوق كلامًا منمقًا مزينًا بالمحسنات والبلاغيات، ولكن أن تعرف هدفك مما تقول وتصل إليه بأقل كلمات، وهو ما كان واضحًا منذ البداية، ليس فيما قيل فقط، ولكن فى اختيار مكان اللقاء، كان يمكن للسفير السعودى أن يدعو إلى لقاء رسمى فى مقر السفارة، أو يلتقى بهم لقاءً وديًا فى بيته، لكنه فضّل أن يكون فى بيت المسئولين عن الإعلام، متحدثًا ومستمعًا.

ولن أقول لك إننا أمام مثقف يختزن تاريخ بلاده جيدًا، لا أتوقف عند سرده المعلومات، ولكنى سأرشدك إلى قدرته على ربط المعلومات ببعضها، والخروج منها بمعانٍ ودلالات لم يتطرق إليها أحد من قبل.

ولن أسرد على مسامعك الانطباعات الأولى التى وصلتنى عن السفير، كان ذلك فى رمضان الماضى، كان كريمًا ومضيافًا جدًا، لكنه لم يتحدث بما يكفى حتى أعرفه، يقولون: تحدث حتى أراك، مضيت يومها وصورة أسامة نقلى بالنسبة لى هى صورة ذلك الدبلوماسى المتحفظ والمحتفظ بهدوء أعصابه والمحافظ على انفعالاته، للدرجة التى لا يمكنك أن تتعرف على مشاعره بسهولة.

هذه المرة ورغم أن اللقاء بدا رسميًا، لكنه وبمدخل خاص جدًا كسر كل الحواجز على الأقل التى حالت بينى وبين التعرف عليه إنسانيًا وليس سياسيًا.

بخفة ابن بلد مصرى، ستتعرف على أصولها وجذورها حالًا، خطفنا أسامة نقلى، عندما قال إنه مصرى قبل المصريين، وشرب من نيلها قبل أن يشرب منه كثيرون من أبنائها، فقد وُلد فى حى الزمالك، تحديدًا شارع شجرة الدر، حدث هذا فى العام ١٩٥٧، عمره الآن ٦٢ عامًا، وكان كلما مر مع والده من هذا الشارع كان يشير إليه بسعادة غامرة ويقول له: لقد وُلدت هنا.

أصبحنا وجهًا لوجه أمام حالة وجدانية صادقة جدًا، فالسفير السعودى الذى قضى معظم عمره فى السلك الدبلوماسى، تحديدًا الملف الإعلامى فى الخارجية السعودية، يتحدث ويتحرك بروح مصرية وبمزاج رائق جدًا يمكن أن تقابله فى الأحياء الشعبية وشوارعنا القديمة.

أخذ «نقلى» من الكلمة التى قالها ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان، للرئيس عبدالفتاح السيسى، عندما زار القاهرة، منهجًا فى حديثه، كان الأمير قد قال للرئيس: حتى لو أراد قادة مصر والسعودية أن يختلفوا فإن الشعوب لن تسمح لهم بذلك.

لا يحب أسامة نقلى الحديث الإنشائى الذى قد يسعدك لكنه حتمًا لن يفيدك، ولذلك اختار أن يسند كلامه كله إلى الحقائق.

لفت نظرى تركيزه على حقيقة مهمة، وهى أن أكبر جالية مصرية فى الخارج هى الجالية التى تعيش فى السعودية، تصل إلى ٢ مليون تقريبًا، وأكبر جالية سعودية فى الخارج هى الجالية التى تعيش فى مصر، تصل إلى ٦٠٠ ألف تقريبًا.

يبنى السفير على ذلك أن لدينا إشارات مهمة تربط وجدانيًا بين الشعبين، وهو الوجدان الذى استطاع أن يَعبُر كثيرًا من الأزمات التى أحاطت بالعلاقات بين البلدين، سواء فى عصر الرئيس عبدالناصر أو بعد اتفاقية كامب ديفيد، كانت العلاقات متوترة مرة ومجمدة مرة، لكن الواقع كان يقول عكس ذلك تمامًا.

لا يتحدث أسامة نقلى بلسان الآخرين فينقل عن غيره، ولكنه يتحدث بما رآه وما سمعه، فى العام ١٩٨٥، وقتها كان الملك سلمان أميرًا للرياض، وجاء إلى القاهرة ليفتتح معرضًا سعوديًا فيها، وكانت المفاجأة أن الرئيس مبارك حضر افتتاح المعرض، رغم أن العلاقات كانت مجمدة، وقتها كان «نقلى» مرافقًا للأمير سلمان، رأى وشاهد بنفسه، وتأكد وقتها أنه حتى لو كانت العلاقات متوترة أو مجمدة، فإنها على الأرض لا تستطيع أن تستمر كذلك أبدًا.

يثق السفير السعودى فى جوهر العلاقة بين مصر والسعودية.. كما يثق أيضًا فى قدرة المملكة على أن تربح التحدى الكبير الذى تعبره الآن، وهو تحدى التحديث الذى يقف وراءه بقوة الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولى العهد الأمير محمد بن سلمان.

سألته بوضوح عن الخطة الإعلامية التى تعتمد عليها المملكة فى تسويق صورتها الجديدة، لقد ظلت الصورة تعانى كثيرًا من ظلال ورتوش، ولأن النقلة كبيرة فلا بد من آليات مناسبة لنثر الألوان على أطراف اللوحة التى تتغير.

لم يكن ما قاله «نقلى» مجرد إجابة عابرة، عكست بالنسبة لى على الأقل فلسفة تفكير.

اعترف السفير السعودى أولًا بأن المملكة كانت مختطفة لما يقرب من أربعة عقود، كانت السعودية قبلها مختلفة جدًا عما يعرفه عنها الناس.

وبأسى يقول: لقد كنا متأخرين عن العالم ٥٠ عامًا كاملة، فنحن الدولة الوحيدة مثلًا التى لم تكن تسمح للمرأة بقيادة السيارة، الآن كل شىء يتغير، هناك نهضة شاملة فى كل شىء، المملكة تقوم اقتصاديًا وسياسيًا وثقافيًا وفنيًا، وقد يرى البعض أن مظهر التحديث أكثر فى جانب الترفيه، وهذا أمر لا يزعجنى فى حقيقة الأمر، لأن الترفيه يجذب الناس أكثر ويتحدثون عنه، لكن من يتابع ما يحدث فى المملكة سيعرف إلى أى طريق نسير.

يعرف أسامة نقلى قيمة وأهمية الإعلام جيدًا، ولا يتأخر عن التواصل معه بكل وسائله، أشار إلى مساعديه الذين حضروا اللقاء معنا بأن يمدوا الإعلاميين بما يحتاجونه من معلومات، لكنه يؤمن أيضًا بأنه «عليك أن تعمل وتعطى الحقائق للآخرين وتضعها أمامهم.. وبعد ذلك دعهم يتحدثون عنها».

كان السفير السعودى حريصًا على التأكيد على الثوابت التى تربط مصر بالسعودية، تحديدًا فيما يتعلق بما يجمع البلدين من تحالفات.. استنكر ما يتردد أحيانًا من أنه يمكن أن يكون هناك تقارب مع قطر، قائلًا إنه يتابع هذا الملف فى المساحة التى تجمع القاهرة بالرياض، وإنه لا شىء مما يتردد صحيح أبدًا، فالمواقف ثابتة.

وقبل أن يغلق السفير أسامة نقلى قوس التأكيد على الموقف السعودى من قضايا المنطقة، أشار إلى أن السعودية تضررت كثيرًا عندما كانت قريبة من قطر، التى كانت، ولا تزال، ترعى الإرهاب وتدعمه، ومن الطبيعى أن تظل السعودية محتفظة بموقفها حتى تتخلى قطر عن سياساتها.

توقفت عند تعبير أعتقد أن السفير السعودى صاغه بعفوية شديدة وهو يتحدث عن مصر وما يجرى فيها الآن منذ اليوم الذى جاء فيه سفيرًا لبلاده فى القاهرة، وهو الذى لم ينقطع أبدًا عن زيارتها والإقامة فيها لشهور أحيانًا كانت تطول، قال: أنا لقيت مصر ورشة عمل.

هذه الحالة من الألق الشديد التى وجد «نقلى» عليها مصر جعلته يتفاعل بشدة مع اقتراح أن يكون هناك منتدى للشباب المصرى السعودى، ويَعِد بأن يبحث الفكرة ويمهد لها، وهو الأمر الذى لو جرى أعتقد أنه سيكون إضافة مهمة جدًا للحالة العامة التى عليها البلدان الآن، خاصة أن هناك من يريد أن يحفر خندقًا بينهما.



لقد وجدت نفسى أمام مسئول عربى يعى جيدًا التحديات الملقاة على عاتقه، وأعتقد أن تواصله مع الإعلام المصرى فى هذه الفترة، وبهذه الحميمية الشديدة، فيه إشارة إلى وعى كبير بأهمية المرحلة، خاصة أن المنصات المعادية التى تستهدف البلدين لا تتوقف عن التصويب ضدهما.

أعرف أن لدى السفير السعودى الكثير، لقد كان موفقًا عندما بدأ لقاء الإعلاميين المصريين من المجلس الأعلى للإعلام، تمهيدًا، فيما أعتقد، للقاءات أخرى مقبلة، فالمعركة ليست سهلة، واللعب على وعى الشعوب ليس هينًا، وأى محاولة للاستهانة بما يجرى هو من قبيل الجنون، وليست لدينا رفاهية من أى نوع لندخل طريق الجنون، فما مضى يكفى.

لقد لمحتُ فى كلام أسامة نقلى فكرة أتمنى أن يتم النسج عليها بسرعة، وهى ضرورة التصدى للإعلام المعادى لمصر والسعودية والإمارات باحترافية وذكاء، لم تكن الإشارة عابرة فيما أظن، وعليه فلا بد من العمل عليها، أما كيف يتم ذلك؟ فلا بد من تحرك سريع له.. ولا بد الآن وليس غدًا.

يعرف السفير السعودى ذلك كما يعرف كل الذين يقفون فى مواجهة من يريدون نشر الخراب، ولا يتورعون عن السير فى أى طريق لتحقيق أهدافهم.. فهل آن أوان التحرك.. أتمنى ذلك.

