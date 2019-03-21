شكري: الدبلوماسية المصرية هي خط الدفاع الخارجي عن الوطن

نظمت وزارة الخارجية احتفالًا بمناسبة ذكرى يوم الدبلوماسية المصرية، بمُشاركة سامح شُكري وزير الخارجية، وحضور عضوات وأعضاء السلك الدبلوماسي المصري، وذلك بمقر وزارة الخارجية مساء اليوم الخميس.



‎وصرح المُستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن شُكري ألقى كلمة خلال الاحتفال أكد فيها على عراقة مدرسة الدبلوماسية المصرية، وما تمثله من خط الدفاع الخارجي عن مُقدرات وعِزّة هذا الوطن، مُشيرًا إلى الدور الذي تلعبه وزارة الخارجية في الدفاع عن مصالح الشعب المصري واختياراته في مواجهة كُل من تُسول له نفسه التلاعب بثوابت الوطن؛ وكذا في مواجهة التحديات ومنها خطر الإرهاب والفكر المُتطرف، خاصةً في ظل سيولة الأوضاع الإقليمية؛ بالإضافة إلى حشد الدعم الدولي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل للدولة المصرية، وما تحقق من مُعدلات إنجاز غير مسبوقة بشهادة العديد من المؤسسات الاقتصادية والمالية الدولية.



‎وأضاف المُتحدث باسم الخارجية أن شُكري قد دعا العضوات والأعضاء الدبلوماسيين للاستمرار في تعظيم أدواتهم وتنمية مهاراتهم وبذل المزيد من أجل رفعة هذا الوطن.



هذا، وقد قام وزير الخارجية بتكريم عدد من قُدامى السُفراء على إسهاماتهم المهنية طوال فترة عملهم الدبلوماسي، فضلًا عن عدد من المُتميزين من الدبلوماسيات والدبلوماسيين العاملين بمُختلف قطاعات وزارة الخارجية.