الجزائر تشارك في الاجتماع الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي بإسطنبول غدًا

يرأس الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، نور الدين عيادي، وفد بلاده المشارك في اجتماع طارئ لمنظمة التعاون الإسلامي يعقد يوم غد الجمعة بتركيا، لدراسة الظروف المرتبطة بالاعتداءات الإرهابية التي استهدفت مسجدين بنيوزيلندا.

وقال بيان لوزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، اليوم الخميس، إن "الأمين العام لوزارة الشؤون الخارجية نور الدين عيادي سيقود الوفد الجزائري في الدورة الاستثنائية للمجلس التنفيذي لوزراء شؤون خارجية منظمة التعاون الإسلامي التي ستعقد غدًا بمدينة إسطنبول التركية من أجل دراسة الظروف المرتبطة بالاعتداءات الإرهابية الإجرامية التي استهدفت مسجدين بمدينة كريستشورش في نيوزيلندا".

وأضاف البيان أن هذا الاجتماع الطارئ سيناقش الإجراءات التي يجب أن تتخذها منظمة التعاون الإسلامي من اجل مواجهة الخطاب المتطرف الذي هو مصدر السلوكيات المعادية للإسلام والأجانب التي تقع ضحيتها الجاليات الإسلامية، مؤكدا أن هذا الاجتماع سيكون فرصة لتوعية المجتمع الدولي بالأخطار التي تمثلها هذه الآفات وتحديد السبل والوسائل الكفيلة بمواجهتها.