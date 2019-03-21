المعهد الدبلوماسي للخارجية يختتم دورة لتدريب دبلوماسيين من 14 دولة أفريقية

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250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
مصر
الخميس 21/مارس/2019 - 07:09 م
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"تعليم الإسكندرية" يحصد المركز الأول جمهوريًا في التحدث بالفصحى
أكد مصطفى العجمي القائم بأعمال مدير مديرية التربية والتعليم، أن الوزارة كرمت الطالبة حبيبة عاطف محمد بالصف الثالث الإعدادي بإدارة الجمرك، لحصولها على "المركز الأول جمهوري" في مسابقة التحدث باللغة ...
بالصور.. حي الجمرك يُزيل أجزاء خطرة من عقار قديم بالإسكندرية
تلقت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم بـ18 شارع عادل خيري، دائرة قسم المنشية، مكون من أرضي وطابقين، خالي من السكان، مما يُمثل خطورة على المارة ...
"دور الإعلام في التنمية الزراعية" ندوة تثقيفية بزراعة المنيا (صور)
نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الزراعة بجامعة المنيا، ندوة تثقيفية بعنوان "دور الإعلام في التنمية الزراعية"، تحت رعاية الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس الجامعة، والدكتور محمد جلال ...