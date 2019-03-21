المعهد الدبلوماسي للخارجية يختتم دورة لتدريب دبلوماسيين من 14 دولة أفريقية

بالصور.. حي الجمرك يُزيل أجزاء خطرة من عقار قديم بالإسكندرية

تلقت المهندسة سحر شعبان رئيس حي الجمرك بالإسكندرية، بلاغًا يُفيد بسقوط أجزاء من عقار قديم بـ18 شارع عادل خيري، دائرة قسم المنشية، مكون من أرضي وطابقين، خالي من السكان، مما يُمثل خطورة على المارة ...