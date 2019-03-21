صحيفة أمريكية تدعو «الكونجرس» لتصنيف «الإخوان» إرهابية



حذرت من نفوذها الكبير داخل واشنطن بسبب الدعم القطرى الهائل

دعت صحيفة «ذا تريبيون بيبرز» الأمريكية، الكونجرس، لإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة واشنطن للتنظيمات الإرهابية سريعًا، دون أى تأخير لما تمثله من خطر كبير على الأمن القومى الأمريكى.

وأوضحت الصحيفة، فى تقرير نشرته أمس، أن الجماعة الإرهابية تعتمد فى المقام الأول على الخداع والتسلل والتخريب، داخل المجتمعات التى تنتشر بها، فى انتظار اكتساب القوة اللازمة والانقضاض على السلطة وفرض هيمنتها، وأن منظمات إرهابية كثيرة تنتشر فى دول العالم، هى بالأساس وليدة الإخوان وممولها الرئيسى دولة قطر، مثل «القاعدة» و«داعش».

وأشارت «ذا تريبيون بيبرز» إلى أنه ورغم تقديم «الإخوان» لأنفسهم باعتبارهم جماعة مسلمة سنية، فإنها تتعاون مع الجماعات الشيعية أو حتى جماعات وتنظيمات اليسار العلمانى، ضد من تعتبرهم أعداء مشتركين.

وأضافت الصحيفة أن الجماعة الإرهابية تتمتع بنفوذ واسع فى دول الغرب والولايات المتحدة، وأن تحقيقات فيدرالية موسعة كشفت عن الأهداف الاستراتيجية للإخوان، فى أعقاب تتبع أحد المشتبه بهم فى أعمال عنف، أوضحت أن الجماعة تعتنق أفكارًا متطرفة وتتبع أساليب تخريبية خبيثة.

وأوضحت «ذا تريبيون بيبرز»، أن وثائق عثرت عليها جهات التحقيق كشفت عن الأذرع الخفية للإخوان فى داخل الولايات المتحدة، تصل إلى أكثر من ٢٩ جماعة، أكثرها شهرة: «ISNA - MSA NAIT- CAIR».

وأوضحت الصحيفة أن هذه الجماعات دعمت وساندت الحملة الرئاسية للمرشحة الديمقراطية هيلارى كلينتون، فى عام ٢٠١٦، كما أن إحدى مساعدات «كلينتون»، وزيرة الخارجية السابقة، كانت هوما عابدين، التى تربطها علاقات أسرية بقادة جماعة الإخوان المسلمين.

وأضافت «ذا تريبيون بيبرز»، أن الدعم القطرى غير المحدود للإخوان، يجعل منها هى وأذرعها التنظيمية كيانًا ذا تأثير هائل ونفوذ واسع يؤثر بشدة فى السياسة الأمريكية، رغم وجود دلائل قوية على ارتباطها بكيانات إرهابية تورطت فى أعمال عنف وقتل.

وحذرت الصحيفة من أن مذكرات وتقارير كثيرة حول الأنشطة الإرهابية للجماعة، فضحت وجود مدافعين مؤثرين عنها داخل الحكومة الأمريكية، مثل هيلارى كلينتون، ومدير وكالة المخابرات المركزية السابق، جون برينان، ومدير الاستخبارات الوطنية السابق، جيمس كلابر، كما أن السياسة الخارجية للرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما فى الشرق الأوسط، بدت مرهونة بعلاقات وثيقة مع توجهات الإخوان.



