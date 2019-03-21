هنا شيحة وأحمد فلوكس يجتمعان في عمل سينمائي

تستعد الفنانة هنا شيحة، لتقديم عمل سينمائي يجمعها بزوجها الفنان أحمد فلوكس، خلال الفترة القليلة القادمة.



وقالت "هنا" لـ"الدستور"، إن سيناريو العمل سيكون مختلفا ومفاجأة للجمهور، وبه بعض الرومانسية التي تجمعني بزوجي فلوكس، في إطار من الساسبنس والدراما الاجتماعية.



وتابعت، لدينا أكثر من نسخة مكتوبة يتم تعديلها من الفترة للتانية، وجاري الانتهاء بشكل كامل من السيناريو خلال الأسابيع القادمة، مشيرة إلى أن سيناريو العمل يقوم بكتابته المؤلف عمرو محمود ياسين، وتنتجه شركة المنتج أحمد عبد العاطي.



من جانب آخر، يشارك أحمد فلوكس هذه الفترة في عمليين سينمائيين هما "الممر" مع المخرج شريف عرفة، و"براءة ريا وسكينة" مع المخرج عبد القادر الأطرش، وينتظر انتهاء تصويرهما حتى يدخل في تجربة عمله السينمائي مع زوجته هنا شيحة.



والجدير ذكره أن الثنائي أحدث حالة جدال شديدة على السوشيال ميديا بعدما أنتشرت أخبار مؤخرًا تفيد بإنفصالهما لكنهم سرعان ما قاموا بنفي هذه الأخبار.