رئيس الأركان الجزائري يشيد بدور بلاده في مكافحة الارهاب

أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري، أن بلاده أصبحت قدوة في مجال مكافحة الارهاب وفي التحكم الكامل في حماية حدودها من جميع الآفات.



وقال الفريق قايد صالح في كلمة خلال زيارته الحالية لولاية بشار (جنوب غرب): "لقد أصبحت الجزائر، ونحمد الله تعالى على ذلك، قدوة يقتدى بها ليس فقط في مجال مكافحة الإرهاب وقدرتها على إفشال رهاناته الخاسرة بفضل ذلك الرصيد الغني بالتجارب والخبرات التي استطاع الجيش الوطني الشعبي أن يحوز عليه سنة بعد سنة، ويوظفه توظيفا سليما وصائبا في مجال محاربة هذه الآفة، وإنما أيضا في مجال التحكم الكامل في حماية حدودنا الوطنية من جميع الآفات، وفقا للاستراتيجية الشاملة والمتكاملة المتبناة".



وأضاف: "عندما نتكلم عن الخبرات والتجارب فإننا لا نعني فقط الجانب المادي والمناهج الناجعة المستعملة، وإنما نعني بالأساس تلك العزيمة القوية والإرادة الصلبة التي تحلت بها قواتنا المسلحة رفقة كافة الأجهزة الأمنية الأخرى وإصرارها على تحييد الضرر الإرهابي وتخليص بلدنا من شروره".



وأكد أن العمل الاحترافي المبدع المرافق للجهود المبذولة على مستوى كافة وحدات الجيش الوطني الشعبي، أصبح يشكل سمة بارزة من سمات التطور المحقق ميدانيا وفقا للاستراتيجية الشاملة والمتكاملة المتبناة.



وقال: "عندما نتكلم عن الخبرات والتجارب فإننا لا نعني فقط الجانب المادي والمناهج الناجعة المستعملة وإنما نعني بالأساس تلك العزيمة القوية والإرادة الصلبة التي تحلت بها قواتنا المسلحة رفقة كافة الأجهزة الأمنية الأخرى، وإصرارها على تحييد الضرر الإرهابي وتخليص بلدنا من شروره".