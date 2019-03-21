انطلاق الجلسة الثالثة من الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية بمجلس النواب

بدأت الجلسة الثالثة من جلسات الحوار المجتمعي بشأن التعديلات الدستورية مساء اليوم الخميس، برئاسة الدكتور علي عبدالعال رئيس، مجلس النواب.



وحضر الجلسة ممثلين عن: "المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للأمومة والطفولة، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والمجلس القومي للسكان"، كما حضر ممثلي نقابات "المحامين، والصحفيين، والمهندسين، والأطباء، والعلاج الطبيعي، وطب الأسنان، والأطباء البيطريين ومهن التمريض، والزراعيين، والمعلمين، والسينمائيين، والمهن الموسيقية، والفنانين التشكيليين، والتطبيقيين، ومصممي الفنون التطبيقية".



وفي بداية الجلسة قالت رئيس المجلس القومي للمرأة الدكتورة مايا مرسي، أن المرأة المصرية تعيش عصرا ذهبيا يستند على إرادة سياسية تصون حقوق المرأة المصرية، مشيرا إلى أن دستور 2014 كفل للمرأة كل الحقوق ولكنه لم يحدد لها كوتة تمثيل في مجلس النواب.



وأوضحت أن المرأة المصرية نصف المجتمع، ويجب أن تمثل في المجالس النيابية بقيمة عادلة، مطالبة بأن لا تقل كوتة المرأة في التعديلات الدستورية عن 25 %، لافتا إلى أن هناك دولا عربية وإفريقية سبقت مصر في هذا الشأن مثل الإمارات والتي يصل نسبة تمثيل المرأة فيها إلى 50 %، وفي أوغندا التي تصل إلى 68 %.