ضياء رشوان: أسعى لتشكيل "هيئة المكتب" لمجلس الصحفيين بالتوافق

أكد ضياء رشوان نقيب الصحفيين، أنه يسعى خلال الفترة الحالية للتوافق مع جميع أعضاء المجلس حول تشكيل هيئة المكتب وجميع اللجان الخاصة بالمجلس.



وقال رشوان -خلال أول لقاء له مع محرري النقابة في مكتبه بنقابة الصحفيين اليوم الخميس- إن عدم التوافق بين الأعضاء خلال الفترات الماضية لم يكن مريحًا لجميع الأطراف والمتضرر الأول الجمعية العمومية، مشيرًا إلى أن لديه مهمة محددة يسعي لتطبيقها وهي العمل على خدمة الصحفيين وتحقيق برنامجه الانتخابي.



وشدد نقيب الصحفيين على أن أولوياته كنقيب للصحفيين لا تختلف كثيرًا عن كونه عضوا بالجمعية العمومية يعاصر جميع مشاكل وهموم المهنة، موضحًا أنه يسعى لكل شيء بالتفاوض واتباع جميع السبل الممكنة.



وعن مستشفى الصحفيين، قال رشوان إنه سيطالب بجميع المخاطبات والموافقات التي قام بها المجلس السابق وسيسعى لاستكمال ما بدأه الزملاء.



وحول الحديث عن مطالبات البعض بوجود حد أقصى للانفاق للدعاية الانتخابية، أكد نقيب الصحفيين أن من يتحدث عن وجود "رشاوى انتخابية" ولم يتقدم بشكوى للجهات المختصة هو شريك أساسي فيما ينتقده.