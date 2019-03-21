القاهرة : الخميس 21 مارس 2019
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
11:56 ص

مصرع وإصابة 15 عاملًا بشركة حسن علام في العين السخنة
07:37 م

أيمن نور يُدشن قناة جديدة فى بلجيكا للتحريض ضد الدولة
02:38 ص

إياد نصار يكشف لـ"الدستور" تفاصيل دوره فى فيلم "رأس السنة"
12:14 ص

الإريانى: مليشيا الحوثى ماضية فى تنفيذ أجندة إيران
07:07 م

الخير جااااى.. «ذا ويك»: الإيمان بالاحتمالات يحسّن الحالة النفسية للإنسان
08:43 م

متحدث الخارجية العراقية: القاهرة وبغداد لهما دور كبير في توازن البيت العربي (حوار)
08:09 م

250 عامًا على الباشا والإمبراطور.. الأساطير والغموض يحيطان بسيرة محمد على ونابليون بونابرت فى ذكرى ميلادهما
12:38 م

"الجارديان": قطر تدعم ميليشيات ليبيا.. ومصر والإمارات يدعمان "حفتر" لمواجهة الإخوان
08:31 م

عمداء الكليات ورؤساء الجامعات يضعون روشتة للنهوض بدراسة الطب
08:24 م

"أهلًا يادكتور".. الدستور تحقق في أزمات كليات الطب من كل أطراف المنظومة
11:10 م

بالصور.. سفيان بوكرين يهدى إحدى لوحاته للفنانة رجاء الجداوى
09:09 م

كيف تفوق ساديو ماني مع ليفربول؟
منوعات
الخميس 21/مارس/2019 - 05:58 م

دراسة ألمانية: الأم المتعلمة جيدًا وراء طول عمر الطفل

دراسة ألمانية: الأم
وكالات
dostor.org/2561169

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن ارتفاع المستوى التعليمي للأمهات يجلب لأطفالهن حياة أطول، وذلك بحسب علماء المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد.

يشار إلى أن فرضية أن صحة الأطفال لا ترتبط فقط بالمستوى المادي، وإنما ترتبط أيضا بالمستوى التعليمي لآبائهم بشكل عام، قائمة بالفعل منذ فترة طويلة.

وفي الدراسة التي شملت بيانات نحو ستة آلاف شخص، أكد باحثو المعهد الألماني للاقتصاد هذه العلاقة؛ حيث اتضح لهم من البيانات أنه إذا كانت الأم قد حصلت على الأقل على شهادة ثانوية متخصصة في أربعينات القرن الماضي، يحظى أطفالها البالغين حاليا بمتوسط عمر يزيد بمعدل عامين عن الأطفال الذين حصلت أمهاتهم على شهادة مدرسة ابتدائية على الأكثر.

ولكن في دراسة ثانية لم يتسن للباحثين إثبات وجود تأثير إيجابي لذلك على الصحة النفسية، حيث أظهرت هذه الدراسة أن تعليم الأمهات ليس له تأثير يمكن قياسه حتى الآن على الصحة النفسية لأطفالهن الذين أصبحوا بالغين حاليا.

اقرأ أيضًا
منذ أقل من شهر

أطفال ديجيتال.. «الجارديان» تحذر من تطبيقات رعاية حديثى الولادة: «تُحولهم إلى أجهزة»

منذ شهرين

الضحك أدب ودين.. دراسة تنفى مقولة «لا دعابة فى الجنة»

منذ 3 شهر

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة

منذ 4 شهر

هِزار الآلهة.. اكتشاف نِكات جنسية فى مراحيض العصر الروماني

منذ 5 شهر

عروسة البحر.. كاتبة بريطانية تجوب بحار العالم فى قارب لمدة عام

منذ 5 شهر

دراسة جديدة تنصح مرضى السكرى والسمنة بتناول الحليب

الآن

التخطيط: إنشاء 100 كوبري سيارات ومشاه و15 نفقًا في 506 قرى

الباز: 4 سنوات غير كافية للرئيس لإنهاء مشروعاته

السودان يؤكد الالتزام بالبروتوكول الموقّع مع مصر بشأن معبر أشكيت

ضياء رشوان: "الصحفيين" لديها وثيقة بملاحظات حول لائحة جزاءات الأعلى للإعلام

ads
الأكثر قراءة

إنذار لنقيب الموسيقيين لوقف شيرين عبدالوهاب عن الغناء نهائيًا

السيسى يوجه بسحب الاستشكال على حكم "الإدارية" بشأن "علاوة المعاشات"

رسميًا.. "الموسيقيين" توقف شيرين عبدالوهاب

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

ألبومات الصور

بالصور.. لقاء جماهيري بطهطا لحل مشكلات المواطنين ضمن "اليوم المفتوح"

تجريع 220 ألف تلميذ بحملة القضاء على الطفيليات بكفر الشيخ

وكيل صحة أسوان يتفقد فعاليات الحملة القومية للقضاء على الديدان المعوية

رئيس جامعة المنصورة يستقبل مساعد وزير الشباب والرياضة (صور)

رياضة

استخدام الـ"فار" في دوري الدرجة الثانية الألماني الموسم المقبل

20 ألف يورو غرامة لـ"رونالدو" بسبب احتفاله عقب مباراة اتليتكو مدريد

الجونة يفوز على الألومنيوم 3-1 وديًا

نجم الساعة

بث مباشر : مباراة الأهلي وشبيبة الساورة الجزائري - يوتيوب «كورة ستار»

الأكثر قراءة

إنذار لنقيب الموسيقيين لوقف شيرين عبدالوهاب عن الغناء نهائيًا

السيسى يوجه بسحب الاستشكال على حكم "الإدارية" بشأن "علاوة المعاشات"

رسميًا.. "الموسيقيين" توقف شيرين عبدالوهاب

مخرج كليب "أشبع منها": العمل تم تصويره في منزل وفاء عامر

كشكول

بالصور.. تعرف على شكل امتحان القرآن الكريم فى نظام التعليم الجديد

رئيس جامعة كفر الشيخ يتابع القوافل الطبية بقرى بر بحرى ببلطيم

بالصور.. محافظ جنوب سيناء يزور مدرسة القرية البدوية بطابا

"دور الأعلام فى التنمية الزراعية " ندوة تثقيفية بزراعة المنيا

قنا الأزهرية تناقش ملفات الجودة قبل زيارة الهيئة الرسمية

الأمصار

داعش يعلن مسؤوليته عن تفجيرات كابول الإرهابية

اليويفا يعلن أسماء 34 سفيرا ليورو 2020

بعد توجيه إهانات عنصرية لزملائها.. لاعبة إنجليزية تنهي مسيرتها الكروية

23.5 مليار دولار إجمالي القروض الشخصية في بنوك الإمارات خلال 2018

قرار المركزي الأمريكي يهبط بـ"وول ستريت" عند الفتح

مرايا الابداع

استقبال رسمى

جبهة أخرى تحترق

ads
منوعات

روسيا تختبر مجسم طائرة النقل الضخمة "إيل-276"

دراسة ألمانية: الأم المتعلمة جيدًا وراء طول عمر الطفل

بالفيديو.. "سبائك من اللحم المذهب".. أغلى وجبات الطاهي التركي نصرت

الصحة

دراسة تحذر: شرب الشاي الساخن يزيد من خطر الإصابة بسرطان المريء

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎