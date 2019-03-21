دراسة ألمانية: الأم المتعلمة جيدًا وراء طول عمر الطفل

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن ارتفاع المستوى التعليمي للأمهات يجلب لأطفالهن حياة أطول، وذلك بحسب علماء المعهد الألماني لأبحاث الاقتصاد.



يشار إلى أن فرضية أن صحة الأطفال لا ترتبط فقط بالمستوى المادي، وإنما ترتبط أيضا بالمستوى التعليمي لآبائهم بشكل عام، قائمة بالفعل منذ فترة طويلة.



وفي الدراسة التي شملت بيانات نحو ستة آلاف شخص، أكد باحثو المعهد الألماني للاقتصاد هذه العلاقة؛ حيث اتضح لهم من البيانات أنه إذا كانت الأم قد حصلت على الأقل على شهادة ثانوية متخصصة في أربعينات القرن الماضي، يحظى أطفالها البالغين حاليا بمتوسط عمر يزيد بمعدل عامين عن الأطفال الذين حصلت أمهاتهم على شهادة مدرسة ابتدائية على الأكثر.



ولكن في دراسة ثانية لم يتسن للباحثين إثبات وجود تأثير إيجابي لذلك على الصحة النفسية، حيث أظهرت هذه الدراسة أن تعليم الأمهات ليس له تأثير يمكن قياسه حتى الآن على الصحة النفسية لأطفالهن الذين أصبحوا بالغين حاليا.