مهاجم المقاولون العرب: هدفنا أمام الزمالك صحيح

أكد أحمد على مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب المصري، أن ركلة الجزاء التي حصل عليها أمام الزمالك صحيحة مئة بالمئة.



وكان المقاولون العرب حقق تعادلا مثيرا أمام الزمالك، 22 في المباراة التي جمعتهما على ملعب بتروسبورت مساء أمس الأربعاء ضمن فعاليات الجولة الـ25 من منافسات الدوري المصري.



وقال علي في تصريحات تليفزيونية إن ركلة الجزاء التي حصل عليها وجاء منها هدف المقاولون الثاني صحيحة مئة بالمئة، وطلب مهاجم الاسماعيلي والزمالك السابق شهادة محمود الونش مدافع الفريق الأبيض الذي تسبب فيها للتأكد من صحة كلامه.



وأضاف أنه تعرض لسوء توفيق في الزمالك، حيث انضم للفريق الأبيض وكان هداف الفريق في الموسم الأول له مع القلعة البيضاء، وفي الموسم التالي لعب في مركز الجناح وكان يؤدي أدوار دفاعية على حد قوله الأمر الذي تسبب في قلة عدد أهدافه في ذلك الموسم.