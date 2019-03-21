"يويفا" يغرم رونالدو 22 ألف دولار بسبب حركة بذيئة

غرم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو، لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي، مبلغ 22 ألف دولار بسبب احتفاله البذيء.



ذكرت وكالة "أسشوتيد برس" الأمريكية، أن "يويفا" اكتفى بتغريم "الدون" بعد احتفاله المثير للجدل، عقب مباراة أتلتيكو مدريد فى إياب دور الـ 16 لدورى أبطال أوروبا، وقرر عدم إيقافه عن اللعب.



وقال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن فريقه التأديبي رأى أن نجم يوفنتوس مذنب بسبب السلوك غير اللائق.



يشار إلى أن رونالدو تم تغريمه نفس المبلغ الذي غرمه به مدرب أتليتيكو دييغو سيموني لنفس السبب خلال الجولة السادسة عشرة من مباراة الذهاب في إسبانيا.



وسجل رونالدو ثلاثية في المباراة التي فاز فيها 3-0 في مباراة الإياب في تورينو، ووصل يوفنتوس بهذا الفوز إلى الدور ربع النهائي.