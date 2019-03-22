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الجمعة 22/مارس/2019 - 06:08 ص

6 أطعمة تساعدك على تنظيف "الأوعية الدموية" وحماية قلبك

6 أطعمة تساعدك على
إسلام جمال
dostor.org/2561165

يعتبر مرض القلب والأوعية الدموية، من أكثر الأمراض انتشارا بين الأشخاص حول العالم، نظرًا للكثير من العادات الغذائية الخاطئة.

لذا قدم موقع "stet news" عدد من الأطعمة الطبيعية والتي تساعد بشكل كبير في تنظيف الأوعية الدموية وحماية القلب من انسداد الشرايين.

التوت البري.. يخفض الكولسترول في الدم وغني بمضادات الأكسدة

الشاي أخضر.. كما هو معروف فالشاي الأخضر يساعد على فقدان الوزن، كما أنه يعيق نسبة امتصاص الكولسترول، فشرب كوبين على الأقل يوميا يسلك الشرايين في غضون بضعة أسابيع.

الكركم.. لغسل الشرايين، وحمايتها من الأنسداد، لذا ينصح الأطباء بضرورة إشراك الكركم في الوجبات.

الأفوكادو.. فاكهة دهنية ليست مفيدة فقط لبشرتك، ولكن لقلبك أيضا.

الرمان.. هذه الفاكهة تساعد في حماية بطانات الشريان من التلف وتحافظ على صحتها، كما أنها تبقي الشرايين مفتوحة من خلال مساعدة الجسم على إنتاج ما يكفي من أكسيد النيتريك.

القرفة.. غنية بالمواد المضادة للاكسدة، ويمكن أن تساعدك أيضا على الحفاظ على صحة القلب عن طريق الحفاظ على الدم من الأكسدة.

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