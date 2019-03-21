مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ تبحث تنفيذ تصفيات أولمبياد الطفل المصري

بحث الدكتور عزت محروس مدير عام مديرية الشباب والرياضة بكفرالشيخ، اليوم الخميس مع عبد المنعم الكناني وكيل المديرية للشباب، ومديري الإدارات الفرعية، ومحمد اللقاني مدير إدارة الطلائع بالمديرية، آليات تنفيذ التصفيات النهائية لمشروع أولمبياد الطفل المصري للاحتراف 2019.

وقال مدير عام الشباب والرياضة إن مشروع أولمبياد الطفل المصري من المشروعات التي يتابعها الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بشكل شخصي، نظرا لأهميته في تحقيق بيئة قوية لأطفالنا لمنافسة تؤهلهم للاشتراك في المحافل الدولية، إضافة إلى اكتشاف البطولات والمواهب الرياضية لدي أطفالنا وتكوين بيانات أساسية لهم تمكننا من تدعيم مسارهم الرياضي مستقبلا.

وأضاف أن عدد الفرق الرياضية التي سجلت للمشاركة في أولمبياد الطفل المصري خلال الـ 3 أسابيع الماضية بلغ 108 فرق خماسي كرة قدم بنين وبنات، كما تم تسجيل 6 فرق لكرة الطائرة، و4 فرق لكرة السلة، وفريقين لتنس الطاولة، و18 فرقة لألعاب القوى، و33 فريقا للكاراتيه، و4 فرق للتايكوندو.

وأشار إلى أنه تم تحديد يومي 24 و25 مارس الجاري لتنفيذ تصفيات أولمبياد الطفل المصري على مستوى مراكز الشباب الخمسة وهي (دسوق وكفرالشيخ وبيلا وقلين ومنشأة عباس)، وذلك لاختيار فريق يمثل كل مركز من كل لعبة.



وقال وكيل المديرية للشباب، إن تنفيذ التصفيات ستتم بمعرفة أخصائيين رياضيين من المديرية وأيضا إدارة الطلائع بإشراف محمد اللقاني، عقب ذلك سيتم تنفيذ التصفيات النهائية على مستوى المحافظة أيام (26 و27 و28) مارس الجاري، داخل المنشآت الرياضية بمختلف أنحاء المحافظة، لتصعيد فريق من كل لعبة جماعية ولاعب من كل لعبة فردية، للمنافسة عقب ذلك على مستوى قطاع الغربية بتواجد ممثلين لوزارة الشباب والرياضة، ومن يفوز يتم تصعيده على مستوى الجمهورية.