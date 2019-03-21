نشاط مكثف لمستقبل وطن وتكريم الأم المثالية بالمحافظات

يواصل حزب مستقبل وطن، تقديم الفعاليات الخدمية، في إطار خطة الحزب لمشاركة الدولة في تقديم جميع وسائل العون للمواطن ومحاربة الغلاء، وايضا التعديلات الدستورية في عدد من المحافظات.



في القاهرة، كرمت أمانة حزب مستقبل وطن، الأم المثالية بمنطقة الزاوية الحمراء تم خلالها إهداء عدد من رحلات عمرة بالمجان لهن.



ونظمت أمانة الحزب بالقليوبية ندوة بعنوان "انزل شارك وقول رأيك" حول أهمية التعديلات الدستورية بمركز القناطر الخيرية.



فيما نظمت أمانة الحزب، قافلة طبية بمختلف التخصصات لتوقيع الكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بمنطقة إمبابة والوراق المعتمدية والصف والحوامدية ارض اللواء، فضلا عن تنظيم ندوة حول أهمية التعديلات الدستورية بكرداسة.



كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن الاسكندرية، سلسلة المؤتمرات التي دشنها الحزب تحت عنوان "انزل _ شارك" لدعم المشاركة في التعديلات الدستورية بمشاركة نخبة من المتخصصين وأعضاء مجلس النواب في إطار الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية والتي اخترقت دوائر الدخيلة بغرب المحافظة ومنطقة اللبان وباب شرق بوسط المدينة ومنطقة أبيس والتوفيقية بشرق الإسكندرية



ووزعت أمانة الحزب بمطروح عددا كبيرا من المستلزمات الدراسية على بعض طلبة جامعة مطروح بالمجان بمشاركة شباب الحزب.



ونظمت أمانة الحزب بالدقهلية ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة الطبقة العمالية، عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية بمقر الحزب بالمنصورة.



وأقامت أمانة حزب مستقبل وطن بالشرقية معرضا لبيع المشغولات اليدوية بأسعار مخفضة بمنطقة ديرب بنجم.



كما نظمت أمانة حزب مستقبل وطن دمياط ندوة تثقيفية بعنوان "المرأة وقضايا الوطن" حول دور المرأة، الاستحقاقات السياسية بمقر الحزب بدمياط.



وفي السياق ذاته نظمت أمانة الحزب بمحافظة الإسماعيلية، ندوة حول أهمية التعديلات الدستورية والمشاركة فيها، فيما نظمت أمانة الحزب في محافظة المنيا، ندوة حول تعديلات الدستور وأهميتها لصالح الوطن.



كما نظمت أيضا بمحافظة أسيوط ندوات حول أهمية المشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.



ونظم حزب مستقبل وطن في المنيا، مؤتمرًا جماهيريًا؛ لاستعراض التعديلات الدستورية وأهميتها في تحقيق الاستقرار السياسي بمركز شباب ديرمواس، فضلًا عن تنظيم عدة ندوات تثقيفية حول أهمية مشاركة الشباب والمرأة في الحياة السياسية بمراكز "ملوي، سمالوط، أبو قرقاص، مغاغة".



واضطلعت أمانة الحزب بمحافظة أسيوط بتنظيم ندوة تثقيفية حول أهمية مشاركة الشباب في الحياة السياسية بمركز شباب قرية بني رافع بمركز منفلوط.