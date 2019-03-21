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الخميس 21/مارس/2019 - 05:43 م

المؤبد لرئيس شركة المصرية للتنمية الزراعية السابق و3 آخرين في قضية الرشوة

المؤبد لرئيس شركة
أ ش أ
dostor.org/2561155

قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، بمعاقبة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية السابق، ومدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، وصاحب مجموعة شركات (صحارى) للتجارة والتوريدات وصاحب شركة، بالسجن المؤبد لإدانتهم بطلب وتقاضي رشاوى مالية وتقديمها وتسهيل إهدار المال العام، وشمل الحكم تغريم كل متهم مبلغ 147 مليون و92 ألفا و892 جنيه، وإلزامهم متضامنين برد نفس المبلغ للشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية، وبعزل المتهمين الاول والثاني من وظائفهما.

أصدرت المحكمة قراراها بجلسة اليوم الخميس برئاسة المستشار محمد علي الفقي، وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان وعبدالله سلام وأسامة ابو شعيشع، وسكرتارية مجدي جبريل.

أكدت التحقيقات، أن المتهم الأول رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للتنمية الزراعية والريفية التابعة لبنك التنمية والائتمان الزراعي، والمتهم الثاني مدير إدارة المبيعات بالقطاع التجاري للشركة، طلبا مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركات صحارى للتجارة والتوريدات، مقابل إتمام إجراءات التعاقد مع الشركة الأولى بطريقة البيع الآجل وصرف مستحقات شركة المتهم الأخير ومنح شركاته الصورية حصصا وكميات كبيرة من المبيدات والتقاوي العضوية.

وكشفت التحقيقات أن المتهمان لم يستعلما عن مقرات الشركة المملوكة للمتهم الثالث من الباطن، وتغاضيا عن ضعف ضمانات السداد المقدمة منه والمتمثلة في شيكات غير متساوية القيم وعدم تحصيل مديونيات تلك الشركات، بينما يواجه المتهم الرابع إتهاما بالتزوير. وتمكنت هيئة الرقابة الإدارية من القبض على المتهمين الأول والثانى وبحوزتهما 214 ألف جنيه، عبارة عن جزء من مبلغ الرشوة المتفق عليه، كما ألقت القبض على المتهم الثالث بمقر شركته، وذلك بعد صدور أمر من النيابة العامة بالقبض عليهم.

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