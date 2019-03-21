خطة البرلمان ترصد مخالفات الحكومة في تنفيذ توصياتها عن الحساب الختامي

ذكرت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في تقريرها عن الحساب الختامي للموازنة العامة 2017-2018، الإجراءات التي اتخذتها اللجنة؛ لمتابعة توصياتها التي وردت في التقرير العام عن الحساب الختامي للموازنة العامة خلال العام 2016-2017.



ورصدت اللجنة عدم اتخاذ وزارة المالية أي إجراءات بشأن التوصيات التي أصدرتها اللجنة عن الحساب الختامي لعام 2016-2017، معلنة مخاطبة وزير المالية بهذا الأمر.



كما كشفت اللجنة عن مخالفات بالحساب الختامي لهيئة الأوقاف.



وفيما يلي ننشر تقرير اللجنة عن تنفيذ الحكومة توصياتها.

