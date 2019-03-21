غدًا.. صالون المحور يحتفل بعيد الأم بحضور ياسمين الخيام وعفاف شعيب

تقدم قناة المحور في التاسعة مساء غدٍ الجمعة من صالون المحور، أمسية فنية خاصة واحتفالية بمناسبة عيد الأم، بحضور الدكتور حسن راتب، ونخبة من الشخصيات العامة والفنانين، منهم الفنانة ياسمين الخيام، والفنانة عفاف شعيب، والشاعر هشام الجخ، والفنان والإعلامي طارق علام.



من جانبه؛ أكد "راتب" أن الأم ستبقى الكنز المليء بالحنان، فهى رمز الحب والإنسانية والعطاء والمنح.



كما أكدت الفنانة ياسمين الخيام أن الأم هى الأكثر احتمالًا وعطاء، وفي عيدها نقدم لكل الأمهات أسمى معاني الحب.



فيما ألقى الشاعر هشام الجخ مجموعة من أشعاره وقصيدة خاصة عن والدته عبارة عن ٥ مشاهد من طفولته وشبابه وزواجه حتى رحيلها عن الحياة.



وقدمت الفنانة عفاف شعيب، الشكر للدكتور حسن راتب، على دعوتها لحضور الصالون، مؤكدة أنها سعيدة بالحضور مع العديد من أمهات الشهداء في هذه الليلة، وبكت حينما تحدثت عن إحدى هذه الأمهات التي تعمل طوال الوقت وترفض الحصول على أي دعم مادي من أي شخص، كما بكت أيضا حينما تذكرت والدتها الراحلة، وتخلل الاحتفالية مجموعة من الأغنيات شدت بها الفرقة الموسيقية.



يذاع صالون المحور غدا الجمعة في التاسعة مساء عبر شاشة قناة المحور.