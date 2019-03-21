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الخميس 21/مارس/2019 - 05:34 م

وكيلة جريزمان تكشف "النادي الوحيد" الذي يتواصل معه

وكيلة جريزمان تكشف
وكالات
dostor.org/2561139

كشفت وكيلة أعمال النجم الفرنسي، أنطوان جريزمان، مهاجم أتلتيكو مدريد، حقيقة انتقاله إلى صفوف فريق برشلونة في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مشيرة إلى أن هناك ناد واحد يتواصل معه.

وارتبط اسم اللاعب في الفترة الأخيرة برغبته في الرحيل عن صفوف أتلتيكو مدريد والانضمام لصفوف برشلونة، بعدما ندم على قرار رفضه الانتقال للبلوغرانا في الصيف الماضي.

وقالت مود، وهي شقيقة جريزمان، لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "هناك ناد واحد نحن على اتصال به حاليا، هو أتلتيكو مدريد ولا أحد غيره".

وأضافت: "ادعاء الصحف بمعرفة ما يفكر أخي فيه أمر أصبح متعبا، فالأشخاص الوحيدون المشرفون على اهتمامات أخي هم أنفسهم منذ عامين، وهم أنا وأبي آلاين والمحامي الخاص بنا سيفان كاريان".

وتابعت: "أنطوان محبط للإقصاء من دوري الأبطال، لأن خوض نهائي البطولة في ملعبهم كان أحد أهدافه حين قرر البقاء في صفوف الفريق، لكن ليس هو وحده المحبط، بل كذلك الإدارة والمدرب واللاعبين والجماهير".

وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن غريزمان فضل البقاء في مدريد لرغبته خوض نهائي دوري الأبطال على ملعبهم الجديد واندا ميتروبوليتانو هذا الموسم، لكن خروج الروخيبلانكوس المثير أمام يوفنتوس أحبط اللاعب وجعله يفكر في الرحيل مجددا.

يذكر أن جريزمان قد وقع عقدا جديدا مع أتليتيكو مدريد ينتهي موسم 2022 – 2023، فيما يتواجد حاليا في معسكر منتخب فرنسا الذي يستعد لمواجهة مولدوفا وأيسلندا في تصفيات يورو 2020.

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