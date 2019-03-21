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الخميس 21/مارس/2019 - 05:30 م

حبس سيدة لسرقة المشغولات الذهبية بأسلوب "القص" بالإسكندرية

حبس سيدة لسرقة المشغولات
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
dostor.org/2561135

قررت نيابة شرق الكلية بالإسكندرية، حبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامها بارتكاب جرائم سرقات المشغولات الذهبية من السيدات بشوارع المحافظة بأسلوب القص، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة والتحفظ على المضبوطات.

تلقي اللواء محمد الشريف، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من اللواء شريف رؤوف، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتمكن المقدم محمد الشنديدي، رئيس مكتب مكافحة السرقات "النشل والنصب"، بالقبض على سيدة تستولي على المشغولات الذهبية من السيدات بالمحافظة بأسلوب القص.

توصلت التحريات قيام المتهمة م.ر.م، بدون عمل، مقيمة دائرة قسم الرمل ثان، بمزاولة نشاط إجرامي في سرقات المشغولات الذهبية بعد وهمهما أنها في حالة إغماء ثم تستولي على مشغولاتهم مستخدمة مقصا لذلك.

وبتقنين الإجراءات تمكن النقيب أحمد جمال بإدارة مكافحة النشل والنصب من ضبطها بمنطقة قسم شرطة المنتزه، واعترفت خلال التحقيقات عن إرشادها عن 13 قطعة ذهبية من المسروقات تم تحرير محضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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