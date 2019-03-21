كريمليف: مواجهة حبيب وكونور إذلال للوالدين

رد الأمين العام للاتحاد الروسي للملاكمة، عمر كريمليف، بحدة على بيان رئيس منظمة "UFC" للفنون القتالية المختلطة، الأمريكي دانا وايت، حول "إفلاس" الملاكمة على مدار القرن الماضي.



وقال كريمليف: "الملاكمة هي فن، وكل شيء على ما يرام في الملاكمة، ماذا فعلت منظمة UFC؟ تمارس فقط الوقاحة والإذلال. أما الملاكمة، فيشارك فيها الرجال المثقفون والحقيقيون. ولكن ماذا عنه؟...، وهذا يعني أنه هو نفسه قمامة، يكسب المال عن طريق إذلال الناس. ودمر الثقافة والثقافة الرياضية،ماذا فعل دانا وايت؟".



وأضاف: "انظروا إلى نزال حبيب وماكجريجور، ماذا كان هناك؟ إذلال للوالدين وأشياء أخرى، حتى الأحمق بإمكانه كسب المال بهذه الطريقة، المال؟ كسب المال على الإذلال، ماذا عنه؟ هل روج لـ (UFC) أم ماذا؟ لم يفعل شيئا".



وأشاد الأمين العام للاتحاد الروسي للملاكمة، ببطل العالم حبيب نورمحمدوف على إثبات جدارته بفوزه على كونور ماكجريجور على الحلبة.