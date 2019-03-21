مايا مرسي تفتتح معرض "بعيونهن" للفنون التشكيلية بجامعة حلوان

افتتحت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، معرض "بعيونهن" للفنون التشكيلية بكلية الفنون التطبيقية - جامعة حلوان، والذى يقام تحت رعاية المجلس، فى إطار الاحتفال بأعياد المرأة المصرية ومرور مائة عام على كفاحها.



وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بتنظيم الكلية أول معرض من نوعه خاص بتقديم أعمال الفنانات المصريات، وإهداء لروح الفنانة الراحلة نازك حمدى من رائدات فن الطباعة، وتكريما لتاريخ المرأة المصرية فى مجال الفن التشكيلي بأنواعه، كما يوثق الأعمال الفنية لعدد كبير من الفنانات المصريات، حيث شاركت فى المعرض مائة فنانة، فى مختلف مجالات الفن، ومن كليات الفنون الجميلة والفنون التطبيقية والتربية الفنية بجامعة حلوان، والمعهد العالي للفنون التطبيقية بمدينة ٦ أكتوبر.



وخلال تفقدها المعرض عبرت رئيسة المجلس عن فخرها بوجود هذا العدد الكبير من الفنانات المصريات اللائى يعكسن واقع المرأة المصرية فى أعمالهن، مؤكدة أن الفن مرآة حضارة المجتمع، كما عبرت عن سعادتها بوجود أعمال فنيه لطالبات بالكلية بجوار أعمال لفنانات معاصرات ورائدات فى الفن التشكيلي، كوسيلة لتشجيعهن على استكمال مسيرتهن.



كما أكدت الدكتورة مايا مرسي على أهمية توثيق أعمال الفنانات المصريات، لتعريف الأجيال الجديدة بهن، معلنة عن تعاون المجلس مع كلية الفنون التطبيقية لإصدار كتاب يحمل اسم المعرض "بعيونهن''؛ لتوثيق أعمال الفنانات المشاركات به.



وفى ختام المعرض تم تكريم الدكتورة مايا مرسي بإهدائها درع الكلية؛ تقديرا لجهودها فى النهوض بأوضاع المرأة المصرية.



ويضم المعرض أعمالا فنية لمائة فنانة تشكيلية فى مجالات الطباعة، والسجاد، والحلي، والخزف، والنحت، والرسم، والحفر، والتصوير من أجيال مختلفة.